Россияне позволили избранному ими Путину оккупировать чужую землю, они ответственны за вторжение — Зеленский

15 декабря, 21:24
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что именно граждане РФ позволили российскому диктатору Владимиру Путину напасть на чужую страну, поэтому они ответственны за преступления войск РФ в Украине.

«Граждане этой страны позволили избранному ими лидеру захватить чужую землю. Они ответственны? Да», — сказал президент в интервью для The Economist.

Президент убежден, что те граждане РФ, которые считают себя «хорошими русскими», обязательно выступят против режима, сделают все, чтобы режим пал.

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«И он падет. Это вопрос времени. Если он падет, а вы были там и сделали все, что могли, весь мир будет вам аплодировать», — сказал президент.

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Зеленский также обратился к россиянам и призвал их выходить на протесты, а не бояться быть арестованным на 25 суток.

Он напомнил, что российская армия ежедневно убивает мирных украинцев.

«Докажите это своим детям. Не бойтесь, выйдете, говорите. Вас забрали на 25 суток? Что в этом ужасного? Здесь они забирают жизни, забрали жизнь ребенка навсегда, убили человека навсегда. Почему вы это сравниваете? „Меня отпустили, меня забрали на 25 суток, я уже сделал свое дело“. Нет, не сделал. Почему? Потому что ты много лет молчал», — сказал президент.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Граждане РФ Владимир Зеленский

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