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Зеленский никогда не употреблял наркотики - Манжосов

Вчера, 20:04
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Зеленский никогда не употреблял наркотики - Манжосов - фото

Youtube/Прямий/Прямий ефір

Денис Манжосов

Актер студии 95 Квартал Денис Манжосов заявил, что он никогда не видел, чтоб кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский употреблял наркотики.

Об этом он сказал в эфире телеканала Прямой.

“Я говорю, что это неправда (что Зеленский употребляет наркотики - ред). Это глупость высосанная из пальца”, - сказал он.

"Это мировой стандарт, что президент должен сдавать анализы? Мне кажется, это шоу-бизнес”, - сказал актер.

Однако, по словам Манжосова, он сейчас не принимает позицию Зеленского.

"Мы должны понимать друг друга, несмотря на то, что я на данный момент не принимаю сторону Владимира Зеленского в этой кандидатской программе. У меня есть свои личные взгляды, свое личное образование, которое говорит о том, что Володя может быть  президентом в любое время, но в эти жаркие дни для нашей страны, не этот день для него", - сказал он.

Ранее, в Киеве сообщили о “минировании” информационного агентства Украинские новости, в котором планировалась пресс-конференция экс-участника Квартала 95 Дениса Манжосова.

Позже СМИ сообщили, что актер покинул анонсированную пресс-конференцию якобы из-за угроз.

Напомним, что Денис Манжосов - экс-партнер Владимира Зеленского и соучредитель студии Квартал 95.

Тема пресс-конференции звучала как “Зазеркалье” - как и почему разошлись пути лучших друзей детства, партнеров по КВН и студии Квартал 95 Владимира Зеленского и Дениса Манжосова”.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Наркотики Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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