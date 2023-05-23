Почему Зеленский не встретился с президентом Бразилии Лулой: в ОП назвали причины 23 мая, 13:10 Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:Adriano Machado/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский имел двусторонние встречи в Хиросиме на саммите G7, однако не смог провести переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой из-за разных графиков.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Ничего с президентом Бразилии не произошло. В дипломатии есть такое понятие, как несовпадение графиков. Вот это и произошло. Учитывая то, что президент Украины находился в Японии меньше суток, не знаю, сколько времени находился президент Бразилии, но, безусловно, и президент Украины хотел встретиться. Очевидно, и президент Бразилии имел такое намерение. Не получилось. Не встретились», — сказал Жовква.

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По его словам, в Украине недавно был представитель президента Бразилии в Киеве.

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«Думаю, что появится и возможность на соответствующих международных площадках поговорить, как Бразилия видит на самом деле то, что происходит в Украине. Если эта страна выдвигает соответствующие мирные предложения, она должна понимать, что эти предложения должны ложиться в основу или быть частью украинского плана, украинской формулы мира», — подчеркнул замглавы ОП.

Ранее Лула да Силва заявил, что не встретился с Зеленским на саммите G7 в Японии, потому что тот «опоздал и не пришел».

«У меня была двусторонняя встреча с Украиной здесь, в этой комнате, на 15:15. Мы ждали и получили информацию, что он опаздывает. Зеленский не появился… Очевидно, что у него были встречи, и он не смог прийти», — сказал Лула.

В свою очередь Зеленский рассказал, что не встретился с Лулой да Силвой из-за плотных графиков.

Президент Бразилии в апреле разозлил Запад предположением, что и Украина, и Россия виноваты в войне. Также он отмечал, что США и Европа должны прекратить поставлять Украине оружие. По его словам, такими действиями они затягивают войну.