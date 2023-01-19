«На фоне хромакея, это он?». Зеленский усомнился, что Путин живой 19 января, 10:36 Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто в РФ принимает решения (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, жив ли еще российский диктаторы Владимир Путин.

Об этом он сказал в четверг, 19 января, во время выступления на традиционном Украинском завтраке в Давосе, комментируя призывы некоторых мировых политиков к переговорам с РФ.

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«Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, жив ли он. Он ли принимает решения, или кто там принимает решения… Что за круг лиц? У меня нет такой информации», — отметил Зеленский.

Последнее время в СМИ регулярно появляются предположения о состоянии здоровья Путина, которые подкрепляются его редкими появлениями на публике и отменой целого ряда традиционных публичных мероприятий с его участием, в частности, ежегодной итоговой пресс-конференции и послания Федеральному собранию.

Если глава кремлевского режима все же появляется на экранах, то лишь в окружении массовки "актеров" из спецслужб, либо с использованием комбинированной съемки с помощью хромакея.

Когда же Путину приходится реально встречаться с лидерами других стран, то в глаза сразу же бросается его плачевное физическое состояние.

«Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Когда мы говорим „мирные переговоры“ — я не совсем понимаю с кем. Мы сейчас с вами общаемся — вы точно знаете кто я, а я точно знаю кто вы. Есть свидетели нашей жизни. И даже если мы общаемся о разных вещах, мы можем достичь консенсуса. Мне кажется, что Россия должна сначала найти „кого-то“, а затем предложить „нечто“», — добавил украинский лидер.