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Зеленский не смешной. Интервью с совладельцем Квартала-95 в одном абзаце

31 мая, 12:18
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Зеленский не смешной. Интервью с совладельцем Квартала-95 в одном абзаце - фото

Алексей Чумаченко / detector. media

Борис Шефир: Самый большой удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству

Совладелец студии Квартал-95 Борис Шефир дал интервью Детектор Медиа.

Во время интервью он настаивал, что высказывал личную позицию. Приводим его главные заявления в одном абзаце.

Самый большой удар украинизация нанесла телерадиопроизводству. Ожидаю пересмотра квот на украинский язык. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный. Надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Для продвижения украинского языка нужны налоговые льготы. Общественный вещатель не должен финансироваться государством. Кроме общественного, нужен государственный украинский канал, богатый, как ОРТ. Зеленского сложно пародировать — он не смешной, потому что не говорит глупостей. После президентского срока он собирается вернуться в свой бизнес, а пока получает роялти от Квартала-95. Войну надо заканчивать, ее затеяли, чтобы подзаработать денежек и с той, и с другой стороны. Путин — умный человек. Можно договориться о мире, а если нет — объявим настоящую войну.

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НВ

Теги:   Украинский язык Квоты Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Телеканал 1+1 Иван Баканов Украина-Россия Студия Квартал-95 Владимир Зеленский Борис Шефир

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