У Зеленского в планах нет встречи с Абрамовичем — пресс-секретарь 18 апреля, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у главы государства нет в планах встречи с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

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Об этом сообщает Суспільне.

«У президента сегодня, вчера или когда там, в планах не было с ним (Абрамовичем — ред.) встречаться», — сказал он.

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Агентство Bloomberg сообщало, что российский олигарх Роман Абрамович посещал Киев, чтобы попытаться возобновить переговорный процесс между Украиной и Россией.



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По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли в качестве посредника в переговорах.

28 марта расследователи Bellingcat и WSJ сообщили, что три члена делегации, участвовавшие в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Среди них якобы были Роман Абрамович и народный депутат Рустем Умеров.

В Офисе президента заявили, что российский миллиардер — «крайне эффективный посредник» на переговорах.

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