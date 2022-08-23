«Мы держимся». Зеленский не планирует переводить Залужного на другую должность 23 августа, 19:00 Владимир Зеленский и Валерий Залужный в Верховной Раде (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует переводить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другую должность.

Отвечая на вопрос журналистки НВ Кристины Бердинских, Зеленский добавил, что Залужный и вся команда качественно исполняют свои обязанности.

«Нет, не планирую переводить на другую должность… Есть команда. Как я оцениваю работу? Мы держимся. Значит оценка высокая. Когда победим, будет оценка самая высокая», — заявил президент.

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19 августа анонимные источники НВ в Офисе президента сообщили, что информация о переводе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность в Министерство обороны Украины не соответствует действительности.

Российская пропаганда пытается распространить среди украинцев мысль о том, что между Офисом Президента Украины и Главнокомандующим ВСУ существует конфликт, из-за чего последнего пытаются «убрать».

В ЦПД отметили, что первая волна распространения нарратива о «конфликте» началась еще в мае, а вторая — в середине августа, после встречи руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака с представителями посольства США в Украине.



Главным источником распространения дезинформации оказалась сетка вражеских телеграм-каналов, которые включены СБУ в перечень вражеских ресурсов.

В ЦПД призывают не доверять дезинформационным кампаниям врага и не разрешить информационным террористам одержать победу.

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