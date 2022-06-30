Никаких скрытых посланий. Если бы Зеленский хотел обратиться к Путину, то сделал бы это публично — ОП

30 июня, 20:36
Офис президента Украины (Фото:Офіс президента / Twitter)

Офис президента Украины (Фото:Офіс президента / Twitter)

В Офисе президента рассказали, что если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел что-то передать российскому диктатору Владимиру Путину, то сделал бы это публично в своем ежедневном обращении.

Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в комментарии УП.

Он уточнил, что основной темой для переговоров между Зеленским и президентом Индонезии Джоко Видодо был вопрос экспорта пшеницы и разблокировки украинских портов.

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«Россия несет полную ответственность за срыв экспорта как в Индонезию, так и в другие регионы мира. И она будет отвечать за продовольственный кризис, который может образоваться, если срочно не разблокировать украинские порты», — заявил Никифоров.

Комментируя заявление Видодо о том, что Зеленский якобы передал ему послание для Путина, пресс-секретарь президента заявил, что Зеленский не делает скрытых посланий.

«Что касается каких-либо посланий, то президент Украины, если хочет к кому-то обратиться, то делает это публично в своих ежедневных обращениях», — отметил он.

https://www.youtube.com/watch?v=wEuaWElQdK8

30 июня президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому диктатору Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Владимир Зеленский Офис президента Украины Сергей Никифоров

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