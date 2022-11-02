«Я не считаю, что они адекватны». Зеленский не исключает возможность применения Россией ядерного оружия 2 ноября, 13:43 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Владимир Зеленский не исключает, что страна-агрессор Россия может применить ядерное оружие против Украины, однако призвал не бояться агрессора.

В комментарии чешскому телевиденью, отвечая на вопрос, считает ли он реальной ядерную войну, Зеленский ответил: «Я не уверен. Я не хочу давать оценку, потому что Россия очень любит делать наоборот».

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«Я не хочу давать эту оценку, потому что есть такая угроза. Я думаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться России. Я не считаю, что они адекватны. Они могут сделать что-либо или не делать чего-то. Не следует связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, они используют ядерное оружие. Это большое заблуждение. Это не связанные вещи», — сказал Зеленский.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

2 ноября СМИ сообщали, что высокопоставленные руководители Вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Также по данным СМИ, на фоне угроз Путина США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе.