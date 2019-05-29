Зеленский не будет выносить на рассмотрение ВР отставку Луценко — Разумков Вчера, 06:03 Цей матеріал також доступний українською Юрий Луценко/Facebook В команде Зеленского не верят, что парламент проголосует за отставку Луценко Юрий Луценко/Facebook

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что Администрация президента не будет вносить в парламент прошение об отставке генерального прокурора Юрия Луценко.

Разумков считает, что парламент не поддержит такое решение, сообщает телеканал 112.



«Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. Были отдельные депутаты и отдельные политические силы, которые в полном объеме или частично выполнили те обещания, которые открыто давали президенту в рамках состоявшихся в АП консультаций. А большая часть сделала все более привычно — проголосовали и попытались на этом попиариться. Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой — я не думаю, что это будет правильно», — заявил Разумков.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен подать в отставку после проведения досрочных парламентских выборов.

