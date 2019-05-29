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Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушением процедур — представитель

Вчера, 22:32
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Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушением процедур — представитель - фото

Пресс-служба АП

Владимир Зеленский

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что президент Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушением процедур.

Об этом он сказал во время брифинга.

«Законы, которые принимались с нарушением процедуры, — это очень опасная практика. Потому что сегодня мы знаем, что Конституционный суд совершенно справедливо за нарушение определенных процедурных вещей просто разваливает законы. И поэтому Владимир Зеленский четко сказал на предыдущем согласительном совете, что он не будет подписывать те законы, которые приняты с нарушением процедуры», — сказал он.

По словам Стефанчука, украинцы должны научится жить по правилам.

«Кнопкодавство» — это не путь. По 30 раз ставить вопрос на голосование — это не путь. Демократия — это верховенство процедур. И когда мы найдем понимание в процедурных вопросах, мы найдем путь к порядку. Поэтому для нас процедура важна", — сказал он.

Теги:   Верховная Рада Закон Владимир Зеленский

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