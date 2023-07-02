Верю, что скоро создадим условия для возвращения украинцев домой — Зеленский 2 июля, 05:24 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что скоро будут созданы условия для возвращения украинцев домой.

«Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину», — заявил президент.

Во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом глава государства поблагодарил страну за условия, которые предоставили украинским беженцам.

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1 июля Испания начала председательство в Евросоюзе, и Педро Санчес именно в этот день посетил Украину по приглашению Зеленского.

