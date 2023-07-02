Верю, что скоро создадим условия для возвращения украинцев домой — Зеленский

2 июля, 05:24
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что скоро будут созданы условия для возвращения украинцев домой.

«Верю, что скоро сможем обеспечить все необходимые условия, чтобы наши люди возвращались домой, в Украину», — заявил президент.

Во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом глава государства поблагодарил страну за условия, которые предоставили украинским беженцам.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/YHAyEZzad0o
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1 июля Испания начала председательство в Евросоюзе, и Педро Санчес именно в этот день посетил Украину по приглашению Зеленского.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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