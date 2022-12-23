Зеленский назвал условие для новых визитов за границу 23 декабря, 16:28 Владимир Зеленский и Джо Байден в Вашингтоне 21 декабря 2022 года (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, назвал условие для своих новых заграничных визитов.

Во время Конференции послов Украины глава государства сказал, что у него сейчас нет возможности и времени совершать заграничные визиты так, как раньше, и он делает это в других форматах.



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«Но если какой-то визит потенциально будет иметь такое же важное, стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита напрямую будут зависеть наши Вооруженные Силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов украинской „формулы мира“, если могут быть определены шаги для ускорения нашей победы — то как исключение из общей практики военного времени могут быть мои переговоры и вот так, на личном уровне», — подчеркнул Зеленский.



Президент рассказал, что по итогам его визита в США есть решения по усилению ПВО Украины и стратегические договоренности на ближайшие месяцы, которые усилят возможности Сил обороны, а Конгресс работает над финансовым пакетом для Украины на 45 млрд долларов. Он попросил украинских дипломатов считать этот визит ориентиром.

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Возвращаясь в Украину, президент встретился в Жешуве с польским коллегой Анджеем Дудой.