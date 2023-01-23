Зеленский назвал Телемарафон «оружием Украины против России»

23 января, 03:30
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Призидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Единый Телемарафон является «оружием против России».

"Телемарафон - это оружие. Оно показало, как оно работает. Это объединенное информационное поле. Оно работает за Украину и против России", - заявил президент.

Зеленский также возразил, что сконцентрировал в своих руках всю власть в стране.

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"Про много власти у меня... Я президент в военное время. И моя власть - это то, что написано в законе", - заявил Зеленский.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Марафон Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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