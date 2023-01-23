Зеленский назвал Телемарафон «оружием Украины против России»
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Призидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Единый Телемарафон является «оружием против России».
"Телемарафон - это оружие. Оно показало, как оно работает. Это объединенное информационное поле. Оно работает за Украину и против России", - заявил президент.
Зеленский также возразил, что сконцентрировал в своих руках всю власть в стране.
"Про много власти у меня... Я президент в военное время. И моя власть - это то, что написано в законе", - заявил Зеленский.