Зеленский назвал Телемарафон «оружием Украины против России» 23 января, 03:30 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Призидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Единый Телемарафон является «оружием против России».

"Телемарафон - это оружие. Оно показало, как оно работает. Это объединенное информационное поле. Оно работает за Украину и против России", - заявил президент.

Зеленский также возразил, что сконцентрировал в своих руках всю власть в стране.

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"Про много власти у меня... Я президент в военное время. И моя власть - это то, что написано в законе", - заявил Зеленский.