Страна убийц и палачей. После новой волны ударов РФ по городам Зеленский заявил, что российское общество «искалечено на поколения»

16 июля, 14:12
Последствия ночного удара по жилым домам в Чугуеве, где погибли три человека, Харьковская область, 16 июля 2022 (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия ночного удара по жилым домам в Чугуеве, где погибли три человека, Харьковская область, 16 июля 2022 (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на новую волну ударов России по гражданским объектам в украинских городах, назвал РФ «искалеченным на поколение» обществом убийц и палачей.

Зеленский заверил, что Украина обязательно восстановит все, что разрушили оккупанты, в том числе «каждое из двух тысяч образовательных учреждений — все детские сады, все школы, институты, университеты».

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«А главное — мы сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения, причем по собственной же вине», — написал Зеленский в Телеграм, опубликовав подборку фотографий разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, по которым попали российские ракеты и снаряды.

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Вечером 15 июля и в ночь на 16 июля Россия нанесла массированные ракетные и артиллерийские удары по ряду украинских городов, в частности:

https://www.youtube.com/watch?v=aCYDvD4lIm0&feature=youtu.be
Редактор: Инна Семенова

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