Страна убийц и палачей. После новой волны ударов РФ по городам Зеленский заявил, что российское общество «искалечено на поколения»
Последствия ночного удара по жилым домам в Чугуеве, где погибли три человека, Харьковская область, 16 июля 2022 (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на новую волну ударов России по гражданским объектам в украинских городах, назвал РФ «искалеченным на поколение» обществом убийц и палачей.
Зеленский заверил, что Украина обязательно восстановит все, что разрушили оккупанты, в том числе «каждое из двух тысяч образовательных учреждений — все детские сады, все школы, институты, университеты».
«А главное — мы сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения, причем по собственной же вине», — написал Зеленский в Телеграм, опубликовав подборку фотографий разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, по которым попали российские ракеты и снаряды.
Вечером 15 июля и в ночь на 16 июля Россия нанесла массированные ракетные и артиллерийские удары по ряду украинских городов, в частности:
- удар по складу в Одессе — без жертв и пострадавших
- удар по одному из предприятий в Днепре — трое погибших, 16 раненых
- обстрел Градами жилых кварталов и школы в Никополе (Днепропетровская область), в общей сложности более 50 ракет — двое погибших, есть раненые
- удар по Чугуеву Харьковской области, снаряды попали в жилые дома — трое погибших, трое раненых
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