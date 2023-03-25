«Шаг за шагом делаем все возможное». Зеленский заявил, что за неделю Украина стала крепче, а РФ — более безнадежной

25 марта, 22:37
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю Украина стала еще крепче, а Россия изолированной и безнадежной.

«Почти завершилась еще одна неделя обороны, еще одна неделя, когда Украина стала крепче. Когда враг стал еще более изолированным, еще более безнадежным», - заявил президент.

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Глава государства напомнил, что на этой неделе было принято решение об очередных пакетах военной помощи от США, Литвы, Финляндии, Германии и Швеции. Также состоялся визит премьер-министра Японии.

«Получили полтора миллиарда евро макрофина от ЕС – средства уже на счетах Национального банка. Правительство Хорватии приняло программу по лечению и реабилитации наших раненых воинов. Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала», – заявил глава государства.

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Зеленский отметил также, что Исландия на неделе признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"Шаг за шагом делаем все возможное и всюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", - заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/qH7AibJnh9Y
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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