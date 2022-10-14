Эта война сейчас решающая — Зеленский
Владимир Зеленский на церемонии награждения защитников и защитниц Украины, 14 октября 2022 года (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 октября, заявил, что развязанная Россией полномасштабная война — решающая. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Во время награждения украинских героев в День защитников и защитниц Украины Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина своей победой «может обеспечить то, за что сражались поколения до нас».
«Развязанная Россией война сейчас решающая… Мы можем дать Украине долгосрочные гарантии мира и национальной безопасности. Можем гарантировать на поколения вперед свободу для всех украинцев во всех наших городах, городках, во всех уголках нашей страны. Я верю, что мы это сделаем», — сказал глава государства.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский вручил защитникам Украины ордены Золотая звезда, награды Крест боевых заслуг и За мужество и отвагу, а также присвоил почетные наименования нескольким частям. 14 октября президент также посетил военный госпиталь и вручил награды раненым защитникам Украины.