Эта война сейчас решающая — Зеленский

14 октября, 21:16
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Владимир Зеленский на церемонии награждения защитников и защитниц Украины, 14 октября 2022 года (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский на церемонии награждения защитников и защитниц Украины, 14 октября 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 14 октября, заявил, что развязанная Россией полномасштабная война — решающая. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Во время награждения украинских героев в День защитников и защитниц Украины Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина своей победой «может обеспечить то, за что сражались поколения до нас».

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«Развязанная Россией война сейчас решающая… Мы можем дать Украине долгосрочные гарантии мира и национальной безопасности. Можем гарантировать на поколения вперед свободу для всех украинцев во всех наших городах, городках, во всех уголках нашей страны. Я верю, что мы это сделаем», — сказал глава государства.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский вручил защитникам Украины ордены Золотая звезда, награды Крест боевых заслуг и За мужество и отвагу, а также присвоил почетные наименования нескольким частям. 14 октября президент также посетил военный госпиталь и вручил награды раненым защитникам Украины.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский День защитников и защитниц Украины Война России против Украины

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