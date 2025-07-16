Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент Джо Байден не смог завершить войну, начатую Россией против Украины, тогда как, по его мнению, Дональд Трамп может это сделать.

Об этом президент Украины заявил в интервью Newsmax.

Зеленский обратил внимание на различия в подходах действующего и бывшего американских президентов к войне.

«Президент Трамп дает [российскому диктатору Владимиру] Путину шанс положить конец этой войне», — сказал президент.

Глава государства отметил, что не намерен критиковать президентов и благодарен за поддержку Украины в войне с РФ.

«Я очень хочу верить, что (Трамп — ред.) дал (Путину — ред.) это окно возможностей», — сказал Зеленский.

Он надеется, что если Путин не сделает надлежащих выводов, Трамп введет действенные санкции, которые невозможно будет обойти, в частности в энергетической и финансовой сферах.

Кроме того, он рассчитывает, что Трамп предоставит Украине мощный пакет сдерживания, включая эффективные системы противовоздушной обороны, которые способны обеспечить защиту не только украинской территории, но и европейских государств. Как отметил Зеленский, именно в этом заключается принципиальное отличие в подходах.

«Но президент Байден не смог положить конец этой войне. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главным отличием», — сказал украинский президент.

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.