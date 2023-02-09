«Вечно голодный дракон». Зеленский заявил, что Путин напоминает Гитлера в 1945 году 9 февраля, 17:39 Владимир Зеленский (Фото:Daina Le Lardic/European Union 2023/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кремлевского диктатора Владимира Путина «драконом, который все время хочет есть».

Об этом сообщает Spiegel.

"Чтобы удовлетворить его аппетит, вы отдаете ему одну страну за другой или хотя бы кусочки", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Россию сегодня "не остановят ни границы, ни океаны". Президент отметил, что диктатор Путин напоминает ему Адольфа Гитлера в 1945 году.

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«Сейчас это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все равно бомбил Лондон. Он это сделал, хотя не был глуп», — заявил президент.

