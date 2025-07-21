Зеленский встретился с руководителями украинских посольств и назвал ключевые приоритеты для дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями украинских посольств и определил ключевые приоритеты для дипломатии. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 21 июля, в Telegram.

По словам президента, наибольшим приоритетом является оружие, в частности, все типы дронов. Зеленский отметил, что на уровне посольств надо максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования.

«У нас значительный дефицит финансирования. Мы на всех уровнях — это и отношения со странами напрямую, и общие форматы, такие приоритетные, как Рамштайн и коалиция желающих, — везде мы ищем дополнительное финансирование. На уровне посольств это нужно максимально поддерживать. И также вы должны быть активными — политически, медийно — в вопросе ПВО для Украины. Мир должен знать, что происходит из-за этих позорных ударов России и как именно можно защитить жизнь здесь», — подчеркнул Зеленский.

Также глава государства обратил внимание на необходимость усиления санкций против России, синхронизации санкционных подходов партнеров и достижения конкретной ответственности государства-агрессора за развязанную войну.

Отдельно глава государства подчеркнул важность дальнейшей евроатлантической интеграции Украины, реализации двусторонних соглашений по безопасности и углубления сотрудничества в специальных форматах с международными партнерами.

Кроме того, президент отметил необходимость активизировать переговорные процессы, направленные на прекращение войны, а также на возвращение пленных и похищенных Россией украинских детей. Зеленский сообщил, что готовится встреча лидеров для обсуждения этих вопросов.

«Пятое — должны сохранять связь всех наших людей с Украиной. Все, что нужно для наших людей за рубежом и может быть обеспечено, должно быть обеспечено», — подчеркнул президент.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил 16 послов.

9 июля издание Бабель со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский назначил Светлану Залищук новым послом Украины в Швеции.

ZN.UA сообщило о назначении еще двух украинских дипломатов на должности посла: Ярослав Мельник стал новым послом Украины в Бельгии, а Андрей Плахотнюк — в Канаде. До этого Мельник занимал должность посла в Италии, а Плахотнюк представлял Украину в Швеции. Позже соответствующие указы опубликовали на сайте Офиса президента.

10 июля президент Владимир Зеленский заявил, что посол Украины в США Оксана Маркарова будет заменена.

17 июля Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальным уполномоченным президента Украины по вопросам развития сотрудничества с США.