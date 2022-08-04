Зеленский назвал «преступлением или ошибкой» задержку финансовой помощи от ЕС
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что промедление с передачей макрофинансовой помощи от Евросоюза является «преступлением или ошибкой».
«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам стран Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат», — заявил президент.
Зеленский, в частности, напомнил, что в данный момент тормозится искусственно передача Украине 8 миллиардов евро.
«8 миллиардов евро для Украины заторможены. Такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что хуже в условиях полномасштабной войны. Какая европейская страна тормозит это, называть не хочу. Хочется верить, что это все-таки ошибка и она будет исправлена», — заявил Зеленский.
31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС выделит Украине 9 млрд евро финансовой помощи.
1 августа Евросоюз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1 млрд евро — это часть большого пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро.
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