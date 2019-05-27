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Зеленский назвал поддержку украинского кино одной из приоритетных задач

Сегодня, 04:01
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Зеленский назвал поддержку украинского кино одной из приоритетных задач - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский выступил в поддержку украинского кино

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку украинского кинопроизводства, назвав его одной из приоритетных задач.

«Поддержка украинского кинопроизводства — одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное — зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине», — написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский также поздравил украинских кинематографистов со 100-летием Одесской киностудии и открытием 48-го Международного кинофестиваля Молодость.

«Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался», — написал глава государства.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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