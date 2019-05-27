Зеленский назвал поддержку украинского кино одной из приоритетных задач Сегодня, 04:01 432 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский выступил в поддержку украинского кино REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в поддержку украинского кинопроизводства, назвав его одной из приоритетных задач.

«Поддержка украинского кинопроизводства — одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное — зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине», — написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский также поздравил украинских кинематографистов со 100-летием Одесской киностудии и открытием 48-го Международного кинофестиваля Молодость.

«Приветствую всех кинематографистов, среди которых я был до недавнего времени. И всех простых любителей кино, среди которых недавно я оказался», — написал глава государства.