У «максимального большинства» лишенных гражданства людей был паспорт другой страны — Зеленский 11 января, 18:21 Владимир Зеленский во Львове 11 января 2023 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Президент Владимир Зеленский в среду, 11 января, прокомментировал лишение гражданства Украины четырех подозреваемых в госизмене народных депутатов, среди которых Виктор Медведчук.

Во время совместного брифинга с польским и литовским президентами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой во Львове Зеленскому задали вопрос о лишении гражданства четырех нардепов, а также ряда священников УПЦ (МП).



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«Два списка, о которых вы сказали, — думаю, вы просто не обо всех знаете. И слава Богу, потому что было бы больше вопросов», — пошутил глава государства.



Он сказал, что не может сообщить все детали, но подтвердил, что некоторых людей лишили гражданства в соответствии с украинским законодательством и Конституцией. По словам президента, «максимальное большинство» лишены гражданства из-за наличия гражданства другой страны.

«Наша задача — чтобы все люди, у которых сегодня есть двойное или тройное гражданство, включая гражданство РФ, и которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство — чтобы все эти люди обязательно имели одно гражданство — РФ, если оно у них также есть. Я думаю, пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве и живут. Мне кажется, это абсолютно справедливо», — добавил Зеленский.

10 января Владимир Зеленский подтвердил, что нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены украинского гражданства.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают», — сказал он.

7 января LB.ua сообщило, что Зеленский лишил гражданства 13 священников УПЦ (Московского патриархата).

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, бизнесмен Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. 3 ноября Рабиновича и Васильковского лишили мандатов нардепов.