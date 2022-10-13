«Это что вообще такое?» Зеленский назвал окружение Путина «щенками», которые угрожают ядерным оружем 13 октября, 16:20 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал окружение российского диктатора Владимира Путина «щенками», которые «после 50 грамм водки» кричат о применении ядерного оружия.

В интервью ZDF он подчеркнул, что это касается всего окружения Путина.

«Извините меня, его (Путина — ред.) окружение, его щенки — они же даже не собаки — они просто щенки. Когда каждый из них выпьет по 50 грамм водки, и кричит: „Мы завтра применим ядерное оружие!“ Это что такое вообще?» — сказал президент.

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Зеленский отметил, что россияным нужно четко сказать: «Уважаемые граждане Российской Федерации, у вас во главе человек, который говорит о ядерном оружие, о применении ядерного оружия. Мы не можем с ним разговаривать. И вы все будете страдать из-за этого. И мы изолируемся от вас, потому что не хотим иметь дело с террористами».

Президент заявил, что Украина согласится на переговоры только когда РФ будет готова к диалогу без угроз и автоматов, когда оккупанты уйдут с территории Украины и перестанут убивать мирных людей.

Зеленский добавил, что Европа должна показывать сильную позицию. Если Россия почувствует силу, Путин не будет применять ядерное оружие, он потеряет свою власть.

«Он должен бояться — не мы должны бояться, не Европа должна бояться», — добавил президент.

Путин в очередной раз озвучил угрозу нанести ядерный удар 21 сентября, объявляя о «частичной» мобилизации в РФ на фоне военных поражений в Украине.

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад даст мощный военный ответ России в случае применения ядерного оружия.