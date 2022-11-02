«Мы 30 лет не строили сильную систему безопасности». Зеленский назвал наибольшую ошибку украинской политики

2 ноября, 13:19
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает наибольшей ошибкой украинской политики тот факт, что Украина не строила сильную систему безопасности в течение последних 30 лет.

«Мы в Украине в течение 30 лет не строили сильную систему безопасности, потому что не ожидали от них настолько агрессивных шагов. Это была наибольшая ошибка нашей страны, украинской политики», — сказал он в интервью чешскому телеканалу.

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Зеленский также подчеркнул, что переговоры со страной-агрессором РФ на данным этом будет «повторением этих ошибок».

«Я думаю, одной войны для Украины в этом столетии достаточно», — сказал он.

Президент убежден, что ВСУ разобьют Россию в этой войне, но это не значит, что страна-агрессор не нападет на Украину вновь через 10−20 лет. Поэтому Зеленский подчеркнул, что Киев готов работать над усилением безопасности на границах, на улицах и в оборонной сфере.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=475592901214162
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4 октября Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

1 ноября диктатор Путин заявил, что готов ждать согласия Киева на участие в переговорах.

https://www.youtube.com/embed/6MwvyN4CcFQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Безопасность

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