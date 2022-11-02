«Мы 30 лет не строили сильную систему безопасности». Зеленский назвал наибольшую ошибку украинской политики 2 ноября, 13:19 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает наибольшей ошибкой украинской политики тот факт, что Украина не строила сильную систему безопасности в течение последних 30 лет.

«Мы в Украине в течение 30 лет не строили сильную систему безопасности, потому что не ожидали от них настолько агрессивных шагов. Это была наибольшая ошибка нашей страны, украинской политики», — сказал он в интервью чешскому телеканалу.

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Зеленский также подчеркнул, что переговоры со страной-агрессором РФ на данным этом будет «повторением этих ошибок».

«Я думаю, одной войны для Украины в этом столетии достаточно», — сказал он.

Президент убежден, что ВСУ разобьют Россию в этой войне, но это не значит, что страна-агрессор не нападет на Украину вновь через 10−20 лет. Поэтому Зеленский подчеркнул, что Киев готов работать над усилением безопасности на границах, на улицах и в оборонной сфере.

4 октября Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

1 ноября диктатор Путин заявил, что готов ждать согласия Киева на участие в переговорах.