«Некоторые мэры удивили». Украина может гордиться «менеджерами войны» — местными властями в охваченных боями регионах — Зеленский

5 апреля, 11:42
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Владимир Зеленский отметил, что проукраинская позиция некоторых мэров во время войны стала приятным сюрпризом для украинского общества (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский отметил, что проукраинская позиция некоторых мэров во время войны стала приятным сюрпризом для украинского общества (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина гордится "менеджерами войны" - теми главами областных администраций, мэрами и руководителями громад, которые эффективно и мужественно проявили себя во время войны.

Об этом президент заявил в разговоре с украинскими журналистами — на первой пресс-конференции, которую он дал украинским СМИ с начала российского вторжения.

https://www.youtube.com/watch?v=mQ3ZDPwR4DY
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«Мы все ими [эффективными местными руководителями] гордимся, никто не ожидал от отдельных людей мужских поступков. Некоторые главы администраций были очень крепкими менеджерами до войны. И тут началась война, и они, будучи менеджерами мира, стали менеджерами войны. Так получилось, что они крепкие люди и все они на местах. И когда бежали люди, ни один глава областной администрации никуда не сбежал», — сказал Зеленский.

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«Мэры. Харьков, Одесса – неожиданные вещи для общества. Они были сильными менеджерами в мирное время. И от того, что харьковский мэр стал проукраинским, - все счастливы", — сказал Зеленский.

В то же время, по его словам, "некоторые мэры удивили не позитивно - которые на вид были крепкими мужчинами, высокими, мощными, а получилось — как получилось…».

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Зеленский также назвал «сильными людьми» председателей маленьких райсоветов и территориальных общин. «Это очень сильные люди – некоторых мы потеряли, они были убиты, их пытали. После войны мы откровенно расскажем, как они обманывали врага, несколько раз мы их вывозили, потому что за ними охотились, потом завозили, чтобы они были на площадях как символ для людей, что они на месте. Важно, что люди, которых выбрало население, были флагами. Там, где снимали наши флаги, появлялись такие «люди-флаги», – сказал он.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Николаев Одесса Харьков Мелитополь Владимир Зеленский Местная власть Война России против Украины Виталий Ким

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