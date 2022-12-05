Годовщина Будапештского меморандума. Если что-то подписать с Россией и отдать ей элементы безопасности, будет новая война — Зеленский 5 декабря, 21:58 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 5 декабря, заявил, что единственный путь к миру в Украине — только «демонтаж террористических возможностей» страны-агрессора РФ и освобождение всей украинской территории.

Глава государства отметил, что РФ совершила новую массированную атаку на Украину в годовщину подписания Будапештского меморандума, «судьба которого дает ответы и на много сегодняшних вопросов о России».



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«Что-то просто подписать с этими террористами — мира не будет. Что-то просто согласовать с ними — точно нарушат. Отдать России хоть что-то из элементов безопасности других означает новую войну. Потому и необходимо принципиальное продолжение существующей политики добросовестных государств мира: только демонтаж российских террористических возможностей, только освобождение всей нашей земли и только привлечение убийц к ответственности может дать мир. Верю, мы придем к этому», — подчеркнул Зеленский.

На саммите G20 президент представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

В понедельник, 5 декабря, страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины 5 декабря сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами. Погибли четыре человека, во многих областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

