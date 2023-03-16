«Долги Януковича». Зеленский назвал «кредит» от Путина 2013 года экономической агрессией 16 марта, 00:43 Виктор Янукович (Фото:InfoResist/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «экономической агрессией» кредит на 3 миллиарда долларов, который в 2013 году Виктор Янукович получил от диктатора Владимира Путина.

Таким образом, глава государства прокомментировал решение британского суда в пользу Украины.

«Есть сегодня важное решение в Лондоне — по делу о кремлевской взятке Януковичу еще 13-го года. Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине, использовались фактически как часть агрессии против нашего государства. Начавшаяся уже тогда агрессии — политически, экономически, а впоследствии и спецслужбами, военной силой», — заявил президент.

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15 марта Верховный суд Британии отказал России в принятии решения в порядке упрощенного производства по делу об обязательствах Украины по евробондам на $3 млрд.

Верховный суд Британии принял, что дело о еврооблигации Украины на $3 млрд, выпущенных в 2013 году при президенте Викторе Януковиче в пользу РФ, должно быть направлено на полное открытое судебное разбирательство.

Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на $3 млрд, выделенных РФ режиму Виктора Януковича в декабре 2013 года. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона о взыскании долга.

