2023 год должен быть решающим — Зеленский

27 декабря, 22:45
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 27 декабря, заявил, что 2023 год должен стать решающим для Украины.

Глава государства подвел итоги очередного заседания Ставки и рассказал, что Украина продолжает готовить Силы обороны и безопасности к следующему году.

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«Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски существуют зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности», — сказал он.

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По словам Зеленского, участники заседания определили шаги на ближайшее время, обсудили поставку боеприпасов и ремонт боевой техники, в том числе трофейной.

https://www.youtube.com/embed/5mHwX8KQ5hc

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил, что страна-агрессор РФ может пойти в новое наступление в феврале. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также он не исключает атаки на южном направлении.

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Владимир Зеленский также подтвердил, что в 2023 году оккупанты готовят вторую волну наступления.

https://www.youtube.com/embed/x3GpqOrRyVA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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