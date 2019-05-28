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Зеленский назначил замглавы Администрации президента Алексея Гончарука

Вчера, 16:54
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Зеленский назначил замглавы Администрации президента Алексея Гончарука - фото

АП

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента руководителя Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука.

Соответсвующий указ появился на сайте главы государства.

Гончарук — юрист, адвокат, представитель партии Сила людей. Руководитель организации Офис эффективного регулирования.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Теги:   Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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