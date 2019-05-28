Зеленский назначил замглавы Администрации президента Алексея Гончарука
Вчера, 16:54
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Администрации президента руководителя Офиса эффективного регулирования Алексея Гончарука.
Соответсвующий указ появился на сайте главы государства.
Гончарук — юрист, адвокат, представитель партии Сила людей. Руководитель организации Офис эффективного регулирования.
Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.