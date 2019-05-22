Зеленский назначил своего представителя в Кабмине Вчера, 10:59 1491 Цей матеріал також доступний українською Андрей Герус/Facebook Герус будет представлять интересы Зеленского в правительстве Андрей Герус/Facebook

Новоизбранный президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабмине Андрея Геруса.

Об этом говорится в соответствующем указе, обнародованном на сайте главы украинского государства.

Андрей Герус — бывший член Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики (НКРЭ), член правления бизнес-совета проекта Цена государства (информационный проект Центра социально-экономических исследований CASE Украина, который разъясняет украинцам стоимость госуслуг).

Окончил экономический факультет Львовского университета, получил диплом МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон). До прихода в НКРЭ работал директором по инвестиционной деятельности в инвесткомпании Конкорд Капитал.