Зеленский назначил своего представителя в Кабмине
Новоизбранный президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабмине Андрея Геруса.
Об этом говорится в соответствующем указе, обнародованном на сайте главы украинского государства.
Андрей Герус — бывший член Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики (НКРЭ), член правления бизнес-совета проекта Цена государства (информационный проект Центра социально-экономических исследований CASE Украина, который разъясняет украинцам стоимость госуслуг).
Окончил экономический факультет Львовского университета, получил диплом МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон). До прихода в НКРЭ работал директором по инвестиционной деятельности в инвесткомпании Конкорд Капитал.