Владислава Магалецкая
10 000 шагов и диета по ДНК. 5 лайфхаков для здорового образа жизни
Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Светлана Залищук
Игры в референдум можно остановить
Богдан Яременко
Переговоры с Россией. Какими будут последствия референдума?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Зеленский назначил своего представителя в Кабмине

Вчера, 10:59
1491
Цей матеріал також доступний українською
Зеленский назначил своего представителя в Кабмине - фото

Андрей Герус/Facebook

Герус будет представлять интересы Зеленского в правительстве

Новоизбранный президент Владимир Зеленский назначил своим представителем в Кабмине Андрея Геруса.

Об этом говорится в соответствующем указе, обнародованном на сайте главы украинского государства.

Андрей Герус — бывший член Национальной комиссии по вопросам регулирования энергетики (НКРЭ), член правления бизнес-совета проекта Цена государства (информационный проект Центра социально-экономических исследований CASE Украина, который разъясняет украинцам стоимость госуслуг).

Окончил экономический факультет Львовского университета, получил диплом МВА в Гренобльской школе бизнеса (Лондон). До прихода в НКРЭ работал директором по инвестиционной деятельности в инвесткомпании Конкорд Капитал.

Теги:   Владимир Зеленский Кабмин

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Компании/Рынки

Вчера, 10:49

img
Украина ввела пошлины на цемент из РФ, Беларуси и Молдовы
Политика

Вчера, 12:42

img
«Газовое дело»: Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ
Политика

Вчера, 11:15

img
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
36809
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
28360
Политика

21 мая, 21:49

img
Глава АП допустил референдум о заключении мирных договоренностей с РФ
27057