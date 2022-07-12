Зеленский назначил спецпредставителя по вопросам Африки и Ближнего Востока 12 июля, 22:09 Максим Субх (Фото:Посольство України в Алжирі/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил специальным представителем по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха.

Соответствующий указ № 491/2022 опубликован на сайте президента.

«Назначить Субха Максима Алиевича специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке», — говорится в документе.

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Максим Субх был послом Украины в Алжире и Мавритании до мая 2022 года.

9 июля сообщалось, что Зеленский уволил украинских послов в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.

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