Зеленский назначил спецпредставителя по вопросам Африки и Ближнего Востока

12 июля, 22:09
Максим Субх (Фото:Посольство України в Алжирі/Facebook)

Максим Субх (Фото:Посольство України в Алжирі/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил специальным представителем по вопросам Ближнего Востока и Африки Максима Субха.

Соответствующий указ № 491/2022 опубликован на сайте президента.

«Назначить Субха Максима Алиевича специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке», — говорится в документе.

Видео дня

Максим Субх был послом Украины в Алжире и Мавритании до мая 2022 года.

Читайте также:
Боится раздражать Россию. Почему Африка до сих пор не сказала, кого поддерживает в российско-украинской войне — обзор западных СМИ

9 июля сообщалось, что Зеленский уволил украинских послов в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.

https://www.youtube.com/embed/yrdcu9i8iLI
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Африка Ближний восток Владимир Зеленский

Эксклюзивы НВ

Хорошие привычки приносят пользу нашему здоровью (Фото:Alicja Gancarz/Unsplash)
Необязательно быть ЗОЖником /
Семь полезных привычек, которые продлят вам жизнь. Вы упускаете столько возможностей
12 июля, 21:00
Счастье
Артем Шевалев
Член Совета директоров ЕБРР
Победа Украины или «неунижение россии» — безальтернативный выбор Запада

Западные избиратели поблагодарят свои правительства за поддержку Украины — любой другой вариант будет стоить им недопустимо дорого.

12 июля, 20:47
Эксперты
Павел Баев
Норвежский политолог
Рискованное решение Путина. Что ждет Россию и мир

Мировоззрение Москвы все больше искажается из-за украинской войны

12 июля, 20:13
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X