Зеленский назначил охранника Коломойского начальником Службы безопасности президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника Управления — начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны.
Соответсвующий указ появился на сайте главы государства.
Максим Донец известный как личный охранник олигарха Игоря Коломойского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником госохраны Алексея Оцерклевича.
Первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины назначен Вячеслав Штучный.
Другим указом № 333/2019 президент удовлетворил рапорт об отставке Валерия Гелетея.