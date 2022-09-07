Зеленский назначил новых глав районных и военных администраций в трех областях

7 сентября, 20:32
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав для ряда районных и военных администраций на прифронтовых и оккупированных районах Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента.

Президент назначит глав следующих регионов:

Донецкая область

  • Сергей Добряк — глава Покровской городской военной администрации Покровского района;
  • Юрий Клюшка — глава Мирноградськой городской военной администрации Покровского района;
  • Андрей Бондаренко — главна Добропольской городской военной администрации Покровского района;
  • Владимир Замотаев (вместо Бондаренко) — глава Покровской районной государственной администрации;
  • Анатолий Немченко — глава Селидовськой городской военной администрации Покровского района;
  • Юрий Бакаев (вместо Немченко) — глава Волновахской районной государственной администрации.

Видео дня

Луганская область

Владимир Череватый — глава Старобельской районной государственной администрации.

Запорожская область

Богдан Староконь — глава Васильевской районной государственной администрации.

Также в Херсонской области с должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Херсонской и Черниговской областях. Новым начальником СБУ в Херсонской области стал Артем Борисевич, а в Черниговской области новым руководителем СБУ был назначен Алексей Лях.

https://www.youtube.com/embed/S9dnr0dTVWg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Луганская область Запорожская область Херсонская область Владимир Зеленский Назначение на должность

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