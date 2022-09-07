Зеленский назначил новых глав районных и военных администраций в трех областях 7 сентября, 20:32 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав для ряда районных и военных администраций на прифронтовых и оккупированных районах Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента.

Президент назначит глав следующих регионов:

Донецкая область

Сергей Добряк — глава Покровской городской военной администрации Покровского района;

Юрий Клюшка — глава Мирноградськой городской военной администрации Покровского района;

Андрей Бондаренко — главна Добропольской городской военной администрации Покровского района;

Владимир Замотаев ( вместо Бондаренко) — глава Покровской районной государственной администрации;

вместо Бондаренко) — глава Покровской районной государственной администрации; Анатолий Немченко — глава Селидовськой городской военной администрации Покровского района;

Юрий Бакаев ( вместо Немченко) — глава Волновахской районной государственной администрации.

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Луганская область

Владимир Череватый — глава Старобельской районной государственной администрации.

Запорожская область

Богдан Староконь — глава Васильевской районной государственной администрации.

Также в Херсонской области с должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Херсонской и Черниговской областях. Новым начальником СБУ в Херсонской области стал Артем Борисевич, а в Черниговской области новым руководителем СБУ был назначен Алексей Лях.

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