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Зеленский назначил нового начальника госохраны

Вчера, 19:28
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Зеленский назначил нового начальника госохраны - фото

пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимира Зеленский назначил начальником госохраны Алексея Оцерклевича.

Соответствующий указ №334/2019 опубликован на сайте президента Украины.

"Назначить Оцерклевича Алексея Ярославовича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.

Первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины назначен Вячеслав Штучный.

Другим указом №333/2019 президент удовлетворил рапорт об отставке с поста начальника госохраны Валерия Гелетея.

Еще одним указом (№335/2019) Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.

Алексей Оцерклевич – подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Теги:   Госохрана Владимир Зеленский

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