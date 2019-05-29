Зеленский назначил нового начальника госохраны
Президент Украины Владимира Зеленский назначил начальником госохраны Алексея Оцерклевича.
Соответствующий указ №334/2019 опубликован на сайте президента Украины.
"Назначить Оцерклевича Алексея Ярославовича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе.
Первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины назначен Вячеслав Штучный.
Другим указом №333/2019 президент удовлетворил рапорт об отставке с поста начальника госохраны Валерия Гелетея.
Еще одним указом (№335/2019) Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.
Алексей Оцерклевич – подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.