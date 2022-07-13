Поставил первые задачи. Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОВА

13 июля, 21:51
Руслан Запаранюк и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Руслан Запаранюк и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации вместо Сергея Осачука.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский убежден, что знание региона и его специфики поможет Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

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«В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения РФ приоритетом для государства является слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов, обустройству пунктов пропуска на государственной границе, предоставлению социальных услуг временно перемещенным лицам, вынужденным выехать из регионов Украины, где ведутся боевые действия и так далее», — говорится в сообщении.

12 июля Осачук сообщил, что уходит с поста главы Черновицкой ОВА. Причины такого решения он не озвучил.

1 июля в СБУ заявили, что правоохранители уличили заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации в махинациях с гуманитарной помощью.

https://www.youtube.com/watch?v=c3mpJmuQF0k

Кто такой Руслан Запаранюк: коротко

Родился в 1974 году в поселке Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность — физик, преподаватель), в 2003 году — Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность — экономист по учету и аудиту).

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время — начальник филиала Черновицкого областного управления АО Государственный сберегательный банк Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Черновцы Владимир Зеленский Черновицкая ОГА Черновицкая область Война России против Украины

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