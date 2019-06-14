Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины — указ
14 июня, 16:28
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины.
Соответствующий указ № 407/2019 опубликован на сайте президента Украины.
Кроме того, Зеленский своими указами уволил замкомандующего НГУ Олега Кулика, назначил первым замом командующего НГУ Владимира Кондратюка и замами — Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.
7 мая пятый президент Украины Петр Порошенко уволил командующего НГУ Юрия Аллерова и назначил и.о. командующего Балана.
Николай Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.