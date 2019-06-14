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Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины — указ

14 июня, 16:28
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Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины — указ - фото

ngu.gov.ua

Николай Балан

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины.

Соответствующий указ № 407/2019 опубликован на сайте президента Украины.

Кроме того, Зеленский своими указами уволил замкомандующего НГУ Олега Кулика, назначил первым замом командующего НГУ Владимира Кондратюка и замами — Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя.

7 мая пятый президент Украины Петр Порошенко уволил командующего НГУ Юрия Аллерова и назначил и.о. командующего Балана.

Николай Балан с весны 2014 года занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Теги:   Нацгвардия Украины Владимир Зеленский Николай Балан

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