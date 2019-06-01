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Зеленский назначил Кулебу уполномоченным по правам ребенка

Вчера, 17:50
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Зеленский назначил Кулебу уполномоченным по правам ребенка - фото

Радио Свобода

Кулеба уже занимает эту должность с декабря 2014

Президент Украины Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного президента по правам ребенка.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Кулебу Николая Николаевича уполномоченным президента Украины по правам ребенка», — говорится в документе.

Он поблагодарил президента за это решение и обнародовал фотографию с общей встречи.

«Вместе с Владимиром Зеленским обсудили острые проблемы детей и возможности их решения, создание государственной политики, приоритетом которой является реализация прав ребенка и поддержка семьи», — написал Кулеба.

Николай Кулеба уже занимает эту должность с декабря 2014 года. Согласно закону, срок его полномочий — пять лет, поэтому срок должен был истечь в конце 2019 года.

Теги:   Права детей Владимир Зеленский

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