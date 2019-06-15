Зеленский назначил исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской ОГА Вчера, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский назначил двух и.о. губернаторов Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Временно исполняющим обязанности руководителя Полтавской ОГА назначен заместитель председателя Олег Плугал, Одесской — заместитель председателя Светлана Шаталова.

Напомним, что 11 июня президент освободил Сергея Паращенко от временного исполнения обязанностей председателя Одесской ОГА и Романа Толстого от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА и еще 13 председателей других ОГА.