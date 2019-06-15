Зеленский назначил исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности председателей Полтавской и Одесской областных государственных администраций.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Временно исполняющим обязанности руководителя Полтавской ОГА назначен заместитель председателя Олег Плугал, Одесской — заместитель председателя Светлана Шаталова.
Напомним, что 11 июня президент освободил Сергея Паращенко от временного исполнения обязанностей председателя Одесской ОГА и Романа Толстого от временного исполнения обязанностей председателя Полтавской ОГА и еще 13 председателей других ОГА.