Зеленский назначил главу Госпогранслужбы 14 июня, 16:34 Цей матеріал також доступний українською ГПСУ Госпогранслужбу возглавил Сергей Дейнеко ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится в указе № 403/2019 от 13 июня.

«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины», — говорится в документе.

Дейнеко занимал должность заместителя директора Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.

31 мая Петр Цигикал был уволен с должности главы Госпогранслужбы Украины.