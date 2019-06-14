Зеленский назначил главу Госпогранслужбы
14 июня, 16:34
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Дейнеко главой Государственной пограничной службы Украины.
Об этом говорится в указе № 403/2019 от 13 июня.
«Назначить Дейнеко Сергея Васильевича председателем Государственной пограничной службы Украины», — говорится в документе.
Дейнеко занимал должность заместителя директора Департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы.
31 мая Петр Цигикал был уволен с должности главы Госпогранслужбы Украины.