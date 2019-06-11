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Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа из Батькивщины

Сегодня, 15:51
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Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа из Батькивщины - фото

Владислав Бухарев/Facebook

Новым главой Службы внешней разведки стал Бухарев

Президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

Об этом сообщил заместитель главы его администрации Руслан Рябошапка на брифинге.

Соответствующий указ пока отсутствует на сайте главы государства.

По словам замглавы АП, документ о назначении уже подписан.

Владислав Бухарев — член фракции ВО Батькивщина. На выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу в Сумской области.

До избрания в Раду занимал должность офицера по особым поручениям аппарата председателя Службы безопасности Украины. Работал на оперативных и руководящих должностях в органах СБУ с 1992 года.

Теги:   Батькивщина Владимир Зеленский Служба внешней разведки

Спецтема   Зеленский — новый президент

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