Зеленский назначил главой Службы внешней разведки нардепа из Батькивщины Сегодня, 15:51 Цей матеріал також доступний українською Владислав Бухарев/Facebook Новым главой Службы внешней разведки стал Бухарев Владислав Бухарев/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский назначил народного депутата Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

Об этом сообщил заместитель главы его администрации Руслан Рябошапка на брифинге.

Соответствующий указ пока отсутствует на сайте главы государства.

По словам замглавы АП, документ о назначении уже подписан.

Владислав Бухарев — член фракции ВО Батькивщина. На выборах в 2014 году баллотировался по одномандатному избирательному округу в Сумской области.

До избрания в Раду занимал должность офицера по особым поручениям аппарата председателя Службы безопасности Украины. Работал на оперативных и руководящих должностях в органах СБУ с 1992 года.