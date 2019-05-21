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Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Хомчака

Вчера, 18:58
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Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Хомчака - фото

прес-служба президента України

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Соответствующий указ глава государства подписал 21 мая.

Другим своим указом президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Глава Минобороны Степан Полторак уже написал заявление об отставке с поста министра на имя нового президента.

Теги:   Руслан Хомчак Генеральный штаб Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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