Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Хомчака Вчера, 18:58 11844 Цей матеріал також доступний українською прес-служба президента України Руслан Хомчак и Владимир Зеленский прес-служба президента України

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Соответствующий указ глава государства подписал 21 мая.

Другим своим указом президент Украины уволил генерала армии Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с июля 2014 года.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Глава Минобороны Степан Полторак уже написал заявление об отставке с поста министра на имя нового президента.