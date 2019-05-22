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Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ

Вчера, 12:29
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Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ - фото

Наталья Кравчук / НВ

Иван Баканов (справа)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

Соответствующий указ президента Украины № 316/2019 от 22 мая 2019 года обнародован на сайте глав государства.

«Назначить Баканов Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины», — сказано в документе.

Во время президентских выборов Баканов был главой избирательного штаба Зеленского.

20 мая заявление об отставке на имя Зеленского написал глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, свой рапорт он написал с тяжелым сердцем, так как видит, «как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине».

Теги:   СБУ Иван Баканов Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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