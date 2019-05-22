Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ Вчера, 12:29 14583 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук / НВ Иван Баканов (справа) Наталья Кравчук / НВ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ.

Соответствующий указ президента Украины № 316/2019 от 22 мая 2019 года обнародован на сайте глав государства.

«Назначить Баканов Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины — начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины», — сказано в документе.

Во время президентских выборов Баканов был главой избирательного штаба Зеленского.

20 мая заявление об отставке на имя Зеленского написал глава СБУ Василий Грицак. По словам Грицака, свой рапорт он написал с тяжелым сердцем, так как видит, «как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине».