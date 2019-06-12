Зеленский назначил Абромавичуса членом Набсовета Укроборонпрома
Сегодня, 12:49
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета Укроборонпрома.
В соответствующем указе говорится, что Абромавичус назначен по согласию сторон.
Решение вступает в силу со дня опубликования.
Абромавичус был членом команды Зеленского во время президентской кампании, однако после победы кандидата на выборах он не получил ни одну государственную должность.