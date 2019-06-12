Зеленский назначил Абромавичуса членом Набсовета Укроборонпрома Сегодня, 12:49 Цей матеріал також доступний українською НВ Абромавичус был в команде Зеленского во время предвыборной гонки НВ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета Укроборонпрома.

В соответствующем указе говорится, что Абромавичус назначен по согласию сторон.

Решение вступает в силу со дня опубликования.

Абромавичус был членом команды Зеленского во время президентской кампании, однако после победы кандидата на выборах он не получил ни одну государственную должность.