Зеленский направил в Раду представление на назначение Шмыгаля министром обороны

Президент Владимир Зеленский вечером в среду, 16 июля, сообщил, что подписал документы в Верховную Раду относительно Дениса Шмыгаля как нового министра обороны . Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Также Зеленский добавил, что Герман Сметанин возглавит Укроборонпром.

«Задача очень конкретная, четкая. Сейчас украинского оружия на фронте, во всех наших операциях — около 40%. Это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства. Объемы действительно большие. Но нужно больше», — добавил украинский президент.

Зеленский отметил, что Украина стремится достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство.

«Уверен: можно это реализовать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Рада отправила правительство Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше всех его предшественников на этом посту. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней, побив рекорд Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).

Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.