Зеленский наложил вето на законопроект о выделении полумиллиарда гривен для музея Голодомора 28 июля, 16:46 Голодомор (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 28 июля, наложил вето на законопроект о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен на достройку Национального музея Голодомора-геноцида.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram.

Законопроект № 9437, который ветировал президент, предусматривал внесение изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2023 год.

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Строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора было начато в 2008 году, но не было закончено. В 2009 году построили только первую часть. Строительство второй части музея началось в 2017 году, его планируют завершить в 2023 году.

Ранее бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что считает уместным выделение более 500 млн грн во время полномасштабной войны на завершение строительства музея Голодомора-геноцида.