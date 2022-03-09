В ОП опровергли очередной фейк о побеге Зеленского 9 марта, 23:35 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский и команда Офиса президента находятся на Банковой в Киеве. Оккупанты снова распространяли фейки о бегстве украинского руководства.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что команда президента якобы покинула Киев. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой у здания Офиса президента, где сейчас работает президент и его команда, и постараюсь делать такие видео как можно чаще», — сказал он.

Тимошенко отметил, что в среду главной задачей ОП было вывезти мирных жителей из самых горячих городов.

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