В ОП опровергли очередной фейк о побеге Зеленского

9 марта, 23:35
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский и команда Офиса президента находятся на Банковой в Киеве. Оккупанты снова распространяли фейки о бегстве украинского руководства.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что команда президента якобы покинула Киев. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой у здания Офиса президента, где сейчас работает президент и его команда, и постараюсь делать такие видео как можно чаще», — сказал он.

Читайте также:

Граффити в Познани (Фото:@Kawuart/Instagram) Зеленский — Гарри Поттер, Путин — Волан-де-Морт. В Познани появились новые граффити на тему войны России в Украине

Тимошенко отметил, что в среду главной задачей ОП было вывезти мирных жителей из самых горячих городов.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Офис президента Украины Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ