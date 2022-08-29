«Многочисленные концерты перед военными». НВ выяснил, за что Зеленский наградил своих коллег по Кварталу 95 29 августа, 17:49 Эксклюзив НВ На Банковой объяснили причины награждения экс-коллег президента Владимира Зеленского (Фото:Студия «Квартал 95»)

Президент наградил орденом за заслуги III степени актеров из «квартала 95» Евгения Кошевого, Александра Пикалова и ряд других работников шоу-бизнеса из-за «мощной волонтерской деятельности».

Об этом заявили НВ в пресс-службе Офиса президента, отвечая на запрос редакции о причинах награждения.

Там отметили, что в самом указе о награждении указано, за что награждены украинцы, отмеченные им: «за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга».



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Кроме того, в ОП добавили, что награждение Евгения Кошевого и Александра Пикалова и ряд других людей из шоу-бизнеса обосновано несколькими факторами.



«Во-первых, мощной волонтерской деятельностью команды «Студия «Квартал 95» и других звезд украинского шоу-бизнеса, также указанных в указе, на протяжении многих лет с 2014 года в целом и с февраля 2022 года, в частности, — пояснили в пресс-службе. — Многочисленные концерты и выступления перед украинскими военными в действующих воинских частях в Николаеве, Харькове, Днепропетровской области и других городах, где проходят боевые действия (свыше 140 выступлений). Всесторонняя волонтерская поддержка наших защитников, благотворительные концерты в разных странах мира, средства из которых были перечислены на нужды ВСУ, медийная активность в защиту интересов нашего государства и т. п. — это все мощное медийное оружие на информационном фронте, которое очень важно для нашей общей победы в этой войне».

Указ президента о награждении государственными наградами по случаю Дня Независимости Украины был опубликован 29 августа. Согласно ему, государственные награды присудили ряду публичных лиц, государственным и культурным деятелям, волонтерам, работникам СМИ и спортсменам. В списке награжденных оказались бывшие коллеги президента Владимира Зеленского — актеры студии «Квартал 95» Евгений Кошевой и Александр Пикалов, и украинские артисты Андрей Данилко, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, Виталий Козловский и другие.

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