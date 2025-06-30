Зеленский надеется, что большинство средств от Германии пойдет на производство оружия (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что объем помощи от Германии в этом году достигнет около 9 миллиардов евро. Во время встречи с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем в Киеве он подчеркнул важность этой поддержки и выразил надежду, что значительная ее часть будет направлена на развитие украинского производства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Действительно наибольшую поддержку сегодня в Европе делает именно Германия, и после увеличения в этом году это будет в пределах 9 миллиардов евро. Это очень ощутимая помощь, особенно в этот момент», — сказал Зеленский.

Президент напомнил, что ранее уже поднимал тему развития внутреннего производства в Украине, в частности дальнобойных беспилотников. Он также упомянул о соответствующих обсуждениях с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом и министром обороны Борисом Писториусом.

«Я очень надеюсь, что большую часть денег, которые были выделены федеральным правительством Германии, можно будет сфокусировать именно на украинском производстве. Хотел бы это сегодня с вами подробно обсудить», — заявил глава государства.

30 июня в Украину прибыл с визитом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Он заявил, что Германия продолжит поддержку Украины, несмотря на надежды страны-агрессора России на ослабление помощи.

28 июня таблоид Bild сообщил, что в оборонном бюджете Германии на 2025 год оказалось на почти миллиард евро меньше, чем было отведено на помощь Украине.

28 мая канцлер Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Германия профинансирует украинское производство дальнобойных систем. Мерц уточнил, что договоренности между странами также предусматривают сотрудничество в производстве дальнобойного оружия.

В апреле Владимир Зеленский заявлял, что общий объем помощи от Германии в 2025 году достигнет 7 миллиардов евро. С начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине более 43 миллиардов евро, из них 15 миллиардов — на военные нужды.