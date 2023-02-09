Европейское турне. После визитов в Британию и Францию Зеленский сегодня примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе 9 февраля, 07:18 Глава Европейского Совета Шарль Мишель и Владимир Зеленский (Фото:Russian Presidential Press Service/Handout via REUTERS/File Photo)

После неожиданных визитов в Британию и Францию президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля посетит Брюссель, где соберутся на саммит лидеры Европейского совета.

Европейский совет — высший политический орган Евросоюза, куда входят главы государств и правительств 27 стран — членов ЕС.

Двухдневный саммит Евросовета в Брюсселе пройдет 9−10 февраля, его главными темами станут война России против Украины и ее последние события, поддержка Украины со стороны ЕС, а также итоги саммита ЕС — Украина, который состоялся 3 февраля в Киеве.

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Зеленский, как сообщило вчера агентство Reuters, примет участие в сегодняшнем саммите лично. Среди прочего, он намерен обсудить с лидерами стран ЕС поставки Украине дальнобойного оружия, тяжелой бронетехники и другого вооружения.

Как ожидается, президент Украины также должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе.



Еще 6 февраля Financial Times и другие европейские СМИ написали о возможной поездке президента Украины в столицу Бельгии, однако эта информация была внеплановой утечкой. По информации The Guardian, после этой утечки в Брюсселе вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц ЕС из-за угроз безопасности Зеленского. Так, президент Европейского совета Шарль Мишель счел Европарламент ответственным за утечку информации о визите.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, но считает поездку слишком рискованной из-за угрозы новых атак РФ. «Я действительно очень хочу, но большие риски из-за реванша России», — ответил Зеленский 3 февраля на вопрос о том, готов ли он посетить Брюссель.

8 февраля президент Украины посетил Великобританию с неожиданным визитом. Он провел официальную встречу с британским премьером Риши Сунаком, встретился с королем Чарльзом III в Букингемском дворце, выступил с яркой речью в парламенте Британии, а также посетил учения украинских военных, которые проходят подготовку в Соединенном Королевстве. Вечером в среду Зеленский прибыл в Париж, столицу Франции, для встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

После визита в США в конце 2022 года поездка в Британию, Францию и Бельгию — второй выезд Владимира Зеленского за рубеж с начала полномасштабного вторжения РФ почти год назад.